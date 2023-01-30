Минобороны Британии анонсировало прибытие Challenger на передовую на Украине к лету

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что обещанные Украине танки Challenger прибудут на передовую до лета, не приведя точного графика. Лондон поставит Киеву 14 танков Challenger.

«Это будет к началу лета или в мае — возможно, ближе к Пасхе»,— заявил Бен Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте, где его, в частности, спросили, когда танки будут развернуты на поле боя (цитата по Reuters). Министр также заявил, что соображения безопасности не позволили установить график обучения ВСУ использованию танков. Украинские танковые экипажи уже прибыли в Британию для обучения.

Challenger 2 оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя пулеметами калибра 7,62 мм.

Обещанные Вашингтоном танки Abrams, вероятно, не будут поставлены на Украину к весне. Испания, например, готова поставить танки Leopard 2A4 к этому времени года. Ранее Берлин разрешил реэкспорт этих танков.

О графике поставок американских танков читайте в публикации «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Мария Федотова