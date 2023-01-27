Минобороны Испании анонсировало отправку Украине танков Leopard к весне

Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна отправит Украине танки немецкого производства Leopard 2 A4 к весне. Испания не использует эти танки. Сколько единиц направят Киеву, не уточнялось.

«Испания по согласованию и на основе встреч с партнерами и союзниками внесет свой вклад с Leopard 2 A4, которые находятся в надлежащей эксплуатации. Речь идет не только об отправке машин, но и подготовке экипажей и техническом обслуживании»,— сказала Маргарита Роблес во время визита в испанские войска, дислоцированные в Латвии (цитата по RTVE). По ее словам, также планируется обучение украинских войск использованию Leopard.

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Германия объявила о поставке ВСУ 14 танков Leopard 2 25 января. Украина может получить их к концу марта. Берлин также разрешил другим странам реэкспорт этих танков. Вслед за этим США анонсировали отправку Киеву танков Abrams. Ожидается, что ВСУ получат их через несколько месяцев. О планах направить Украине Leopard в том числе сообщали Польша, Дания, Финляндия, Канада.

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Лусине Баласян