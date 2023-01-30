Снаряд упал на территорию промышленного предприятия в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один из снарядов упал на территорию промышленного предприятия. Какого именно — не уточняется. Снаряд не успел разорваться, сейчас идет разминирование.

«Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории»,— написал он в Telegram.

Ранее сегодня под обстрел попало село Безлюдовка Белгородской области. Были ранены два мужчины: у одного из них контузия, у другого — осколочное ранение. Повреждения получили шесть частных домов.

Днем ранее под обстрел попало село Долгое Белгородской области. В тот же день были обстреляны два села в Курской области — Волфино и Краснооктябрьское. При повторном обстреле ранение получил член ремонтной бригады, восстанавливающий электроснабжение в одном из сёл. В Курскую область отправили дополнительный контингент военных для защиты границы.

Подробнее о том, что происходит на 341-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина