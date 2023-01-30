Сергей Лавров ожидает вмешательства США в энергетическое сотрудничество России и Пакистана

США говорят другим странам, что «с Россией иметь дело нельзя», утверждает глава российского МИДа Сергей Лавров. Он считает, что Вашингтон будет препятствовать сотрудничеству Москвы и Исламабада в сфере энергетики. Об этом министр заявил по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (справа) и Билавал Бхутто Зардари

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров (справа) и Билавал Бхутто Зардари

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, «не осталось ни одной страны, кому бы США не посылали такие неоколониальные послания». «Соединенные Штаты всем буквально, публично, не стесняясь, достаточно аррогантно заявляют, что с Россией иметь дело нельзя. И в отношении Китая были угрозы недавно, в отношении Индии, Турции, Египта»,— уверяет министр (цитата по ТАСС).

Как утверждает Сергей Лавров, большинство стран все равно руководствуются своими национальными интересами. «Мы знаем, к каким действиям могут прибегать наши западные коллеги. Не только к угрозам вторичных санкций, но и к прямым террористическим актам, как это было с подрывом "Северного потока" и "Северного потока-2"»,— убежден он. Официально причастные к взрывам на газопроводах пока не установлены.

Россия и Пакистан в 2015 году заключили соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток», но строительство несколько раз переносилось. Планируется, что газопровод свяжет терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур на севере страны. В январе 2023 года глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что Россия готова подписать корпоративные документы по строительству «Пакистанского потока».

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Пакистанский гвоздь».

Лаура Кеффер