В МИДе сообщили о подготовке консультаций с США по двусторонним отношениям

Россия готовится к новому раунду консультаций с США по двусторонним отношениям, но точные сроки пока неизвестны, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, консультации будут «полезны для сверки часов».

Как считает господин Рябков, нет другого способа «найти точки соприкосновения, чтобы хоть как-то сдвинуть накопленный ворох проблем с мертвой точки». «Сейчас занимаемся рутинной подготовительной работой к очередной встрече. Надеемся, что тактика малых шагов позволит в итоге выйти на взаимоприемлемые развязки по наиболее важным вопросам двусторонней повестки дня»,— рассказал замминистра.

Он также прокомментировал двусторонние консультации Москвы и Вашингтона, которые прошли в Стамбуле в декабре 2022 года. По словам замглавы МИДа, на встрече не обсуждался вопрос о численности диппредставительств РФ и США. Он отметил, что в этом вопросе «важен в принципе диалог по этим сюжетам, мы его будем продолжать».

9 декабря Госдеп США сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают в Стамбуле круг двусторонних вопросов. Сергей Рябков говорил, что Россия не видела конструктивного подхода с американской стороны, но назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров с США. Он также озвучил предложение Москвы о введении потолка численности персонала посольств двух стран.

Об отношениях России и США — в материале «Ъ» «Послу США послали сигнал».

Лаура Кеффер