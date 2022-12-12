В МИДе назвали Стамбул удобной площадкой для переговоров с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Стамбул — удобная площадка для переговоров РФ и США. Однако, по его словам, российская сторона пока не видит конструктивного подхода в действиях американских официальных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты»,— сказал господин Вершинин журналистам по итогам переговоров с турецкой стороной в Стамбуле (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе Госдеп сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают в Стамбуле узкий круг двусторонних вопросов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что эта встреча — технический контакт. Сергей Вершинин заявил, что «такие контакты ведутся на отдельном треке».

В прошлый раз высокопоставленные представители России и США также встречались в Турции — их встреча прошла 14 ноября в Анкаре. В ней приняли участие директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс. Глава СВР сказал, что они обсуждали военные действия на Украине и ядерное оружие.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер