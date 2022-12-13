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Коммерсантъ FM
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РФ предложила США установить потолок численности персонала посольств

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что представители внешнеполитического ведомства РФ предложили коллегам из США установить предельное количество персонала в посольствах. Эта тема обсуждалась на встрече в Стамбуле, предложение не нашло отклика у американской стороны, добавил господин Рябков.

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы предлагаем другое, мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы, и американцы соответственно, сами определять сколько нужно народу на каком участке»,— сказал господин Рябков (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы МИДа заявил, что этот вопрос был один из самых крупных и значимых на прошедших в декабре консультациях в Стамбуле. «Пока это не находит отклика»,— добавил господин Рябков.

9 декабря Госдеп США сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают в Стамбуле круг двусторонних вопросов. Господин Рябков говорил, что Россия пока не видит конструктивного подхода с американской стороны. При этом он сообщал, что власти США начали заполнять вакансии ответственных за выдачу виз в своем российском посольстве.

Предыдущая встреча представителей США и РФ также прошла в Турции – 14 ноября в Анкаре встретились директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс. По словам главы СВР, они обсудили ядерное оружие и конфликт на Украине.

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