Госдеп США: Москва и Вашингтон обсуждают в Стамбуле узкий круг двусторонних вопросов

На встрече в Стамбуле находится высокопоставленный представитель Госдепа США, члены департаментов внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов обсуждают «узкий круг двусторонних вопросов». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Госдепа США. Других подробностей там не привели, заявив, что «не комментируют частные дипломатические переговоры».

«Мы можем подтвердить, что представитель Госдепартамента высокого ранга находится в Стамбуле для проведения встречи с российскими коллегами по узкому кругу двусторонних вопросов»,— заявил собеседник агентства. Уточнять темы обсуждения он не стал.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил встречу на уровне директоров профильных департаментов министерств иностранных дел России и США в Стамбуле. Он сказал, что стороны обсуждают вопросы работы посольств и «раздражители» в двусторонних отношениях. Господин Рябков также сообщил, что власти США начали заполнять вакансии в своем российском посольстве, которые ответственны за выдачу виз.

Предыдущая встреча высокопоставленных представителей России и США прошла 14 ноября в Анкаре. В ней приняли участие директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс. Reuters со ссылкой на представителя Белого дома писал, что они обсуждали последствия применения ядерного оружия и господин Бернс не вел с господином Нарышкиным никаких переговоров по украинскому конфликту. Однако позже сам глава СВР рассказал, что ситуация на Украине на этой встрече обсуждалась.

Дарья Эрозбек