Зеленский поздравил президента Чехии с победой на выборах и пригласил его в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил по телефону нового президента Чехии Петра Павела, бывшего главу военного комитета НАТО, с победой на выборах. Владимир Зеленский также пригласил его на Украину. Об этом Петр Павел сообщил в Twitter.

«Благодарю президента Владимира Зеленского за его поздравление с моим успехом на президентских выборах и за приглашение посетить Киев. Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я заверил его, что Украина может и в дальнейшем быть уверенной в поддержке со стороны Чехии»,— написал президент Чехии.

Генерал армии в запасе и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел обошел во втором туре президентских выборов долларового миллиардера Андрея Бабиша, бывшего министра финансов. Критики господина Павела говорили, что он может втянуть Чехию в войну. «Это абсолютная чушь. Как солдат, я знаю, что такое война, и я никому бы ее не желал. Я бы никогда этого не допустил»,— говорил он в ответ.

В Чехии проходят обучение украинские военные в рамках тренировочной миссии Евросоюза. СМИ сообщали, что Чехия может поставить Украине немецкие танки Leopard 2. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика не может предоставить эти танки, поскольку они нужны для обеспечения собственной безопасности.

Как чехи выбирали между генералом и миллиардером — в материале «Чехия проверяет себя на милитаризм».