Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подготовленные Европой украинские военные начали возвращаться из Чехии

На Украину начали возвращаться военнослужащие вооруженных сил страны после прохождения обучения на военном полигоне в Оломоуцком крае в Чехии. Об этом сообщает чешское радио со ссылкой вооруженные силы страны. Сколько именно военнослужащих вернулось на Украину после переобучения, не уточняется.

В сообщении отмечается, что программа обучения военнослужащих Украины носила общеевропейский характер, но также отвечала интересам национальной обороны Чехии.

Евросоюз объявил о запуске тренировочной миссии для 15 тыс. украинцев в середине ноября. Планируется обучение военных в течение двух лет. 1,1 тыс. солдат Украины сейчас проходят подготовку в Польше. 31 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили привлечение Праги к подготовке украинских вооруженных сил, а также строительству военной техники.

18 апреля в Вашингтоне подтвердили намерение обучить украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами. По информации CNN, администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует расширить программу обучения солдат ВСУ до 2,5 тыс. человек в месяц на военной базе в Германии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...