Подготовленные Европой украинские военные начали возвращаться из Чехии

На Украину начали возвращаться военнослужащие вооруженных сил страны после прохождения обучения на военном полигоне в Оломоуцком крае в Чехии. Об этом сообщает чешское радио со ссылкой вооруженные силы страны. Сколько именно военнослужащих вернулось на Украину после переобучения, не уточняется.

В сообщении отмечается, что программа обучения военнослужащих Украины носила общеевропейский характер, но также отвечала интересам национальной обороны Чехии.

Евросоюз объявил о запуске тренировочной миссии для 15 тыс. украинцев в середине ноября. Планируется обучение военных в течение двух лет. 1,1 тыс. солдат Украины сейчас проходят подготовку в Польше. 31 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала обсудили привлечение Праги к подготовке украинских вооруженных сил, а также строительству военной техники.

18 апреля в Вашингтоне подтвердили намерение обучить украинских военнослужащих обращению с американскими гаубицами. По информации CNN, администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует расширить программу обучения солдат ВСУ до 2,5 тыс. человек в месяц на военной базе в Германии.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева