Зеленский: если танки Abrams прибудут на Украину к августу, будет слишком поздно

Прибытие американских танков Abrams на Украину к августу — слишком поздний срок, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News. Ранее сегодня, 27 января, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Если говорить с вами откровенно и честно, то количество танков и сроки доставки имеют решающее и решающее значение по сравнению с принятым решением. Мы согласовали случаи отправки нам оружия, но до сих пор его не получили»,— подчеркнул господин Зеленский, комментируя в интервью решение западных союзников поставить на Украину танки.

Отвечая на вопрос, чувствует ли он облегчение после решения о поставках танков, он заявил, что иногда доставка вооружения занимает месяцы. «Чувство облегчения» наступит после того, как оружие западных партнеров будет использовать армия Украины, отметил президент.

Джон Кирби на сегодняшнем брифинге Белого дома заявил, что танки Abrams, вероятно, окажутся на Украине не раньше немецких танков Leopard. По данным газеты Politico, танки Abrams собираются только на одном заводе в США. Его производственная мощность — 12 танков в месяц. Сейчас предприятие занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши, сообщило издание. Польша в 2022 году заказала у США 250 танков с поставкой в 2025 году (в обмен на Т-72, отправленные на Украину), а Тайвань заказал в 2019 году 108 танков с поставкой в 2024-м.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что 14 танков Leopard 2 могут отправить на Украину к концу марта. О готовности поставить Украине танки Leopard заявляли Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

О решении Германии и США вооружить ВСУ танками своего производства — в материале «Танк точно».

Эрдни Кагалтынов