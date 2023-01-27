Представитель генсека ООН заявил, что поставки танков Украине не ведут к миру

Складывающаяся вокруг Украины ситуация не ведет к миру, считает постоянный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал решение ряда стран Запада поставить на Украину танки.

«То, что мы хотим видеть,— это мир, справедливый мир в соответствии с уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении»,— заявил господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

На этой неделе Германия разрешила другим странам отправлять Украине находящиеся у них немецкие танки Leopard. Сам Берлин анонсировал поставку ВСУ 14 танков. В частности, Канада пообещала передать 4 танка. Также их поставки анонсировали Франция, Норвегия и Словакия, Португалия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер