Министр обороны ФРГ: в передаче танков Украине нет ничего радостного

Министр обороны ФРГ Борис Писториус разделяет обеспокоенность граждан Германии решением немецкого правительства передать танки Украине. Он не согласен с теми, кто радуется поставкам машин в зону боевых действий.

«Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки»,— сказал министр и добавил, что «в поставках нет ничего радостного», поскольку речь идет о боевых действиях. Слова господина Писториуса приводит «РИА Новости».

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Вчера, 25 января, Германия и США анонсировали поставки тяжелых танков Leopard 2 и Abrams Украине, также о планах поставить тяжелое вооружение сообщили другие страны. По словам господина Писториуса, немецкие машины будут переданы Киеву к концу марта.

О том, как западные страны помогают Украине подготовиться к весеннему контрнаступлению,— в материале «Ъ» «Танк точно».

Милена Костерева