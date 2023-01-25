Минобороны Франции пообещало поставить первые AMX10-RC на Украину в феврале

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал поставку первых бронемашин AMX10-RC на Украину в феврале. Количество бронемашин он не указал из соображений безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран AMX10-RC

Фото: Kevin.B / Wikipedia AMX10-RC

Фото: Kevin.B / Wikipedia

«Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля»,— заявил министр в эфире телеканала France 5, отметив, что Париж хочет действовать в этом вопросе быстро (цитата по «РИА Новости»).

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал поставку AMX-10 RC 4 января в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Франция планировала поставить AMX 10-RC в течение двух месяцев, она стала первой страной, которая пообещала поставить Украине западные танки.

Сегодня, 25 января, о поставках танков Киеву объявили Берлин и Вашингтон. США направят на Украину 31 танк M1 Abrams, Германия — 14 Leopard 2 A6.

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Мария Федотова