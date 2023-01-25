Полиция Норвегии отпустила экс-бойца ЧВК «Вагнер» и приказала ему оставаться в секретном месте

Норвежская полиция отпустила называющего себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева из иммиграционного центра, где он находился под стражей. Медведев будет оставаться в секретном месте из соображений безопасности. Россиянин незаконно переправился в Норвегию 13 января, заявив, что опасается за свою жизнь.

«Иммиграционное подразделение полиции освобождает Медведева из... Трандума»,— говорится в заявлении полиции, которое есть у Reuters. Медведев будет содержаться в определенном месте, следует из заявления полиции. Трандум — иммиграционный центр за пределами Осло.

Ранее адвокат россиянина говорил, что Андрей Медведев был задержан из-за «разногласий» по поводу мер, принятых для обеспечения его безопасности. По словам адвоката, существовала «нулевая вероятность» того, что Медведев будет депортирован в Россию.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» планировал попросить в Норвегии убежища, 23 января его задержали иммиграционные власти. Адвокат по назначению говорил, что Андрей Медведев хочет дать показания против руководства ЧВК. Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что Медведев был объявлен в розыск «за попытку жестокого обращения с пленными».

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Мария Федотова