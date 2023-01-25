Сенатор Клишас рассказал о вариантах ответа на конфискацию российских активов за границей

Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия») считает, что ответ на конфискацию российских активов за рубежом может быть зеркальным. И хотя конфискация собственности иностранных стран возможна, но изымать активы физлиц не позволяет Конституция РФ, отметил господин Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«(Возможен.— “Ъ”) любой (ответ.— “Ъ”), вплоть до конфискации собственности иностранных государств»,— сказал сенатор в разговоре с РБК. «Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные»,— сказал Андрей Клишас.

Конфискация имущества частных компаний попадает под требования, «связанные с национализацией», имущество частных лиц не может быть изъято, если они не совершали уголовных преступлений. Кроме того, по его словам, имущество должно подпадать под УК РФ.

На Западе после начала военной операции начали обсуждать возможность конфискации российских активов за рубежом, включая активы Банка России. Однако законодательство ЕС пока не позволяет изымать зарубежные российские активы, этот вопрос сейчас изучают юристы блока. О том, что будут разработаны соответствующие законодательные поправки, говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Вашингтоне в этом году подтвердили планы по изъятию замороженных активов. Изъятые активы будут направлены на нужды Украины.

В конце 2022 года в Международном валютном фонде полагали, что Киеву необходимы ежемесячные дотации в $5 млрд для восстановления экономики и инфраструктуры.

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Мария Федотова