Вологодского депутата сняли с должности в парламенте за отдых в Дубае

Депутаты Вологодского заксобрания большинством голосов сняли Дениса Долженко с поста зампредседателя комитета по экономике и собственности. Он сохранил полномочия депутата. Отстранить господина Долженко решили после скандала из-за его отпуска в Дубае (ОАЭ).

«Ранее региональный политсовет партии также освободил Долженко от должности координатора федерального проекта "Зеленая экономика", депутат был исключен из партийной фракции»,— рассказали ТАСС в пресс-службе областного парламента.

Денис Долженко накануне Рождества опубликовал во «ВКонтакте» селфи из Дубая. На фото обратил внимание секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак, который резко раскритиковал депутата за «утрату связи с реальностью» в «непростые времена». 17 января его исключили из фракции ЕР. Сам господин Долженко пояснил, что взял отпуск, чтобы «ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам».

О реакции региональных властей на скандал — в материале «Не нужен им берег дубайский».

Лаура Кеффер