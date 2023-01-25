Зеленский заявил, что кадровые перестановки продолжатся

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что кадровые перестановки в структурах власти будут продолжаться.

«Сегодня общество увидело очередные кадровые решения, которые были приняты. Я подчеркну это слово: очередные. Соответствующие шаги будут и дальше»,— сказал украинский президент (переврд по ТАСС).

Господин Зеленский отметил, что любая проблематика, которая мешает работе государственному аппарату, «будет убираться».

24 января президент Украины уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей, а также назначил заместителем главы своего офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

В отставку были отправлены заместители министра развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Об увольнении также сообщили замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, заместитель министра оборона Вячеслав Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение ВСУ, и замгенпрокурора Алексей Симоненко.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек