Зеленский сменил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей, а также назначил заместителем главы своего офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

Согласно указам Владимира Зеленского уволены:

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко;

Глава Запорожской областной администрации Александр Старух;

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба;

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий;

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

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