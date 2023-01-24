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Коммерсантъ FM
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Зеленский сменил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей, а также назначил заместителем главы своего офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

Согласно указам Владимира Зеленского уволены:

  • Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко;
  • Глава Запорожской областной администрации Александр Старух;
  • Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба;
  • Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий;
  • Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.

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