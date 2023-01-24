Зеленский сменил руководителей пяти областей и назначил нового замглавы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми уволил глав Днепропетровской, Киевской, Сумской и подконтрольных частей Запорожской и Херсонской областей, а также назначил заместителем главы своего офиса экс-главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.
Согласно указам Владимира Зеленского уволены:
- Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко;
- Глава Запорожской областной администрации Александр Старух;
- Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба;
- Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий;
- Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич.
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