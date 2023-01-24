Кабмин Украины уволил четырех замминистра и пять глав областных администраций

Кабинет министров Украины отправил в отставку глав Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, Запорожской ОВА Александра Старуха, Киевской ОВА Алексея Кулебу, Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, Херсонской ОВА Ярослава Янушевича. Также со своих должностей сняты заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негоду а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

Также Алексей Соболев получил пост замминистра экономики. Ранее он руководил государственной системой по продаже госимущества «Прозорро.Продажи».

Вчера, 23 января, в традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил о планах провести кадровые перестановки в правительстве страны, в том числе в структурах центральной власти, регионах и правоохранительной системе. Господин Зеленский пояснил, что часть кадровых решений была принята «сегодня, часть будет завтра». Источники Reuters связывают административные перестановки с желанием властей Украины убедить западных лидеров поставить танки ВСУ, продемонстрировав готовность к борьбе с коррупцией.

Сегодня утром, 24 января, в отставку по собственному желанию подал замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он не пояснил причины увольнения. По информации «Украинской правды», его пост займет экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Также сегодня же в отставку подал замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Его увольнение может быть связано с расследованием издания Zn.ua, которое было опубликовано 21 января. По информации издания, Минобороны заключило соглашение на поставки продуктов питания в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях в 2023 году на 13,16 млрд гривен. По оценке издания, ведомство завысило цены на продукты в два-три раза по сравнению с 2021 годом. В Минобороны назвали информацию издания манипуляцией и анонсировали обращение в СБУ с просьбой расследовать распространение «заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период».

Что происходит на 335-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко