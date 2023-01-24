Норвежская полиция допросила экс-командира ЧВК «Вагнер» о пребывании на Украине

Полиция Норвегии провела допрос россиянина Андрея Медведева, который называет себя экс-командиром отделения ЧВК «Вагнер». Темой допроса было его пребывание на Украине, сообщили Reuters правоохранительные органы.

Допрос вела национальная служба уголовной полиции Норвегии (Kripos), отвечающая за расследование военных преступлений, в том числе на Украине. В полиции уточнили, что у россиянина пока статус свидетеля. Какие-либо подробности о допросе не приводятся. «Мы не хотим вдаваться в то, что он объяснил в интервью, но уточним, что он по-прежнему имеет статус свидетеля… Ранее он говорил, что был частью группы "Вагнера", и Kripos интересно получить больше информации об этом периоде»,— пояснили агентству в полиции.

13 января полиция Норвегии задержала иностранца за незаконное пересечение российско-норвежской границы. 15 января адвокат по назначению рассказал СМИ, что речь идет об Андрее Медведеве. Он говорил, что хочет дать показания против руководства ЧВК. 16 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил работу Андрея Медведева в ЧВК и заявил, что тот объявлен в розыск «за попытку жесткого обращения с пленными». 22 января господина Медведева задержали. Защита опасалась, что его депортируют.

Лаура Кеффер