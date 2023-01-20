Путин обсудил с Совбезом ход военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. На заседании обсудили ход военной операции на Украине, а также вопросы социально-экономической повестки дня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Других подробностей заседания там не привели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Сергей Шойгу информировал участников совещания о посещении штаба операции в начале недели»,— сказано в сообщении Кремля. Там добавили, что Владимир Путин рассказал членам Совбеза о недавних международных переговорах.

Сегодня, 20 января, в Кремле сообщали о телефонных переговорах Владимира Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты обсуждали развитие партнерства двух стран, в том числе взаимодействие в сфере энергетики. Также на этой неделе, 16 января, господин Путин поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора они обсудили обмен пленными между Россией и Украиной и создание газового хаба в Турции.

Что происходит на 331-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко