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Коммерсантъ FM
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Дания передаст Украине 19 гаубиц Caesar

Дания передаст Украине 19 самоходных гаубиц Caesar французского производства, заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен.

Гаубицы Caesar

Гаубицы Caesar

Фото: Reuters

Гаубицы Caesar

Фото: Reuters

«Мы были в постоянном контакте с украинцами по поводу артиллерии Caesar, и я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от парламента, чтобы пожертвовать ее для борьбы за свободу Украины»,— заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен (цитата по Reuters).

В оборонном ведомстве Дании отметили, что есть ряд технических проблем с системой, которые придется решать в сотрудничестве с производителем и Украиной.

«Украина запросила артиллерию, несмотря на эти проблемы»,— сообщили в датском Минобороны.

Ранее сегодня, 19 января, Швеция также объявила, что планирует отправить на Украину свою артиллерийскую систему Archer в рамках нового пакета военной поддержки. Великобритания пообещала поставить Киеву 14 танков Challenger 2. США пообещали отправить свои боевые бронированные машины Bradley. Франция предложила Украине свои высокомобильные танки AMX-10 RC. Союзники также усиливают давление на Германию, чтобы она разрешила экспорт своих танков Leopard, которые используются несколькими странами по всему миру.

Что происходит на 330-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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