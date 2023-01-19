Казахстан получил доску почета

Казахстан впервые в своей истории станет хозяином спортивного события мирового масштаба. Он выиграл конкурс за право принять матч за титул чемпиона мира по шахматам. В поединке в Астане, открывающемся 7 апреля, одно из наиболее престижных в спорте званий разыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Спонсором матча с призовым фондом €2 млн стала базирующаяся в США компания Freedom Holding Corp., которую возглавляет бизнесмен казахского происхождения Тимур Турлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран C 30 апреля по 1 мая в Астане Ян Непомнящий (справа) и Дин Лижэнь разыграют звание чемпиона мира

Фото: Miguel Pereira / Getty Images C 30 апреля по 1 мая в Астане Ян Непомнящий (справа) и Дин Лижэнь разыграют звание чемпиона мира

Фото: Miguel Pereira / Getty Images

Международная шахматная федерация (FIDE) определилась с местом проведения своего главного события — матча за титул чемпиона мира. Он пройдет с 7 апреля по 1 мая в Астане. В поединке будет разыграно одно из наиболее ценных в спорте званий, которое в данный момент является фактически вакантным. В течение почти десяти лет им владел норвежец Магнус Карлсен, который в конце 2021 года уверенно защитил его в матче против россиянина Яна Непомнящего в Дубае. Однако спустя несколько месяцев после него Карлсен заявил, что решил не принимать участия в очередном матче, фактически отказавшись от титула. В Астане за него будут бороться Непомнящий и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Оба добились этого права благодаря кандидатскому турниру, состоявшемуся прошлым летом в Мадриде. Непомнящий занял в нем первое место, Дин Лижэнь — второе.

FIDE уточнила, что регламент астанинского матча будет таким же, как и дубайского. Соперникам предстоит сыграть 14 партий с классическим контролем времени, а в случае ничьей по их итогам — тай-брейк в быстрые шахматы или блиц.

Таким же остался и призовой фонд поединка. Он составит €2 млн. 60% суммы достанется победителю, 40% — проигравшему.

Казахстан довольно активно развивает спортивную отрасль, но этот матч станет первым без оговорок топовым событием в спорте, которое ему довелось принять. А чтобы получить статус его хозяина, казахстанской заявке пришлось выиграть конкурс, в котором ее оппонентами, как следует из заявления FIDE, были три страны. При этом если Китай и Мексика просто «выражали интерес» к проведению поединка, то Аргентину федерация назвала «другим главным претендентом».

Объясняя, почему победа в конкурсе досталась все-таки Казахстану, президент FIDE Аркадий Дворкович помимо желания «развивать шахматы в Азии» указал на не слишком удачное, учитывая состав матча, расположение Аргентины.

Существенная разница в часовых поясах, по его мнению, оказала бы большое негативное влияние на размер аудитории матча. В случае же с Казахстаном такой проблемы не возникнет. Его расположение Дворкович охарактеризовал как «идеальное» для данной ситуации.

Можно предположить, что в пользу Казахстана сыграл и бэкграунд. Важное шахматное соревнование он принял совсем недавно. В конце декабря в Алматы состоялся чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу (оба титула у мужчин выиграл Магнус Карлсен). Ведущие гроссмейстеры отмечали хорошую организацию турнира, генеральным партнером которого была компания Freedom Holding Corp. Она базируется в США, но ее руководителем и основателем является бизнесмен казахского происхождения Тимур Турлов. Именно Freedom Holding Corp. стала спонсором и матча за «классический» титул чемпиона мира, который, как ожидает Аркадий Дворкович, невзирая на отсутствие безусловного фронтмена современных шахмат, будет пользоваться колоссальной востребованностью — хотя бы из-за включения в борьбу за звание Китая.

Алексей Доспехов