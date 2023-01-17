Spiegel: в Германии выбрали кандидата на должность нового министра обороны

Новым министром обороны Германии может стать Борис Писториус, сообщает журнал Spiegel. Господин Писториус сменит на посту Кристине Ламбрехт, которая ушла в отставку вчера, 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Andreas Gebert / Reuters Борис Писториус

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Борис Писториус с 2013 года занимает пост министра внутренних дел Нижней Саксонии. До этого был мэром города Оснабрюк (с 2006 по 2013 год). Официально о его назначении власти Германии пока не объявляли.

Госпожа Ламбрехт пробыла в своей должности чуть больше года. Она объяснила свое увольнение тем, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ, что отодвинуло дискуссии о нуждах бундесвера на задний план. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял ее отставку.

В пятницу, 20 января, на немецкой базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. Кто будет представлять ФРГ на предстоящей встрече, пока неизвестно.

Об отставке министра обороны — в материале «Ъ» «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».

Лаура Кеффер