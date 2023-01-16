Глава МИД Австрии призвал включить РФ в архитектуру евробезопасности и не запрещать визы

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что при определении политики в отношении России нужно «не переступить черту». По его мнению, не нужно вводить запрет на выдачу виз россиянам. Министр также призвал учитывать Россию в архитектуре европейской безопасности, учитывая что она является членом Совета Безопасности ООН и ядерной державой.

«Мы не должны переступить черту, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян. Мы также должны думать о том, что будет завтра, через неделю и через месяцы. Европейская архитектура безопасности так или иначе должна будет в будущем включать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и как ядерную державу»,— сказал господин Шалленберг в парижском Институте политических исследований Sciences Po (перевод ТАСС). Вместе с тем он раскритиковал Россию за ведение боевых действий на Украине.

Министр также раскритиковал Польшу за решение не допускать главу МИД РФ Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ. По его мнению, организацию необходимо сохранить в качестве переговорной площадки.

Господин Шалленберг в Париже также провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонной. Австрийский министр во время переговоров заявил, что немыслимо игнорировать роль России при выстраивании устойчивой системы европейской безопасности, передает газета Kronen Zeitung.

Австрия наряду с другими членами Европейского союза поддерживает Киев в российско-украинском конфликте. Так, в декабре 2022 года страна решила выделить €5 млн на проведение срочного ремонта энергетической инфраструктуры.

С 12 сентября 2022 года ЕС приостановил упрощенный визовый режим с РФ. Россиянам увеличили визовый сбор с €35 до €80. Также вырос срок рассмотрения заявлений из России. Несколько стран ЕС прекратили выдавать туристические визы россиянам.

О визовых ограничениях — в материале «Ъ» «Шенгенные мутации».

Леонид Уварчев