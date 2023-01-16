Министр обороны Турции: кто-то должен продолжать диалог с Россией

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что без диалога с Россией ситуация на Украине зайдет в тупик. Он отметил, что усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию ряда вопросов в рамках российско-украинского конфликта могли бы стать моделью для будущих переговоров о мире.

«Кто-то должен говорить с Россией. Без этого диалога мы зайдем в тупик. Нам следовало бы ожидать слов благодарности нашему президенту от Запада»,— сказал господин Акар в интервью «Financial Times».

Он подчеркнул, что господин Эрдоган часто проводит телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем передает его сообщения российскому президенту Владимиру Путину. Господин Акар считает, что стараниями турецкого лидера была подписана зерновая сделка, благодаря которой удалось справиться с рисками продовольственного кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о готовности выступить посредником в урегулировании конфликта России и Украины. Последний раз турецкий лидер сказал об этом сегодня, 16 января, в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным.

5 января господин Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным, а позже в тот же день — с Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали возможность урегулирования конфликта. Вместе с тем турецкая сторона критиковала Запад за неэффективность принятых ими в рамках украинского конфликта мер.

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Лусине Баласян