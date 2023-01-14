Представитель Эрдогана: принятые Западом против России санкции не были эффективными

Принятые против России ограничительные меры оказались неэффективными, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он также отметил, что Турция сохраняет равноудаленный подход к сторонам конфликта. Анкара не станет присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку они нанесут больше ущерба экономике Турции, чем самой России, заявил господин Калын.

«Меры, принятые к настоящему времени Западом против России, не были эффективными. Они не изменили действия России, а также не дали украинцам возможность одержать решительную военную победу. Так что нам делать? Дать этому продолжаться еще год, два, три?» — заявил он иностранным журналистам, отвечая на соответствующий вопрос представителя ТАСС. «Все, чего мы смогли добиться: зерновая сделка, обмен пленными, подходы в аспектах безопасности — все это произошло благодаря нашей позиции в отношении России»,— отметил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана. Есть и другие страны в Европе, в Персидском заливе, которые тоже общаются с Россией, добавил Ибрагим Калын.

В марте глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара не желает участвовать в санкциях против России. По словам министра, при принятии решения по санкциям против России на Турцию не давили. В июне Турция обещала не присоединяться к санкциями против России.

В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция вряд ли попадет под вторичные западные санкции за сотрудничество с Россией. Тогда же США пригрозили турецкому бизнесу санкциями за сотрудничество с Россией.

Подробнее о позиции Анкары читайте в публикации «Ъ» «Незаменимый Реджеп».

Мария Федотова