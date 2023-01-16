Центром для российско-украинского гуманитарного коридора может стать Стамбул

Турецкая сторона предложила Стамбул в качестве площадки для создания гуманитарного коридора России и Украины. При согласовании инициативы раненые солдаты смогут проходить лечение в турецком городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шереф Малкоч

Фото: Serhat Cagdas / Anadolu Agency / AFP Шереф Малкоч

Фото: Serhat Cagdas / Anadolu Agency / AFP

«Мы предложили открыть коридор в Стамбуле, но будет ли он воздушным, наземным или морским, пока не ясно. Мы только в начале пути»,— рассказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч газете Hurriyet. Он отметил, что Россия и Украина передали друг другу списки военных и гражданских, нуждающихся в вывозе из зоны боевых действий.

Ранее о том, что Турция планирует стать посредником в российско-украинском гуманитарном коридоре, сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он объяснил, что идея турецкой стороны состоит в том, чтобы раненые военные или гражданские сначала могли бы приезжать из России в Турцию, а затем — возвращаться на Украину.

11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал предложение турецкого омбудсмена об открытии гуманитарного коридора. Президент также заявил о готовности взять на лечение раненных в ходе конфликтов в Сирии, Ливии и Азербайджане.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников