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«Чебурашка» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд

Фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и других странах СНГ в уикенд. В общей сложности он собрал 4,15 млрд руб., сообщил Kinobusiness . Кинотеатры за первую половину января собрали уже 6 млрд руб., что больше чем за весь месяц 2022 года (5,4 млрд руб.).

Лидеры кинопроката 12–15 января:

  • «Чебурашка» — 848 млн руб. (всего — 4,15 млрд руб.);
  • «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» — 230,5 млн руб. (242 млн руб.);
  • «Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии) — 36,5 млн руб. (668,2 млн руб.);
  • «Иван Царевич и Серый Волк 5» — 32,1 млн руб. (468 млн руб.);
  • «Одни на каникулах» — 29,7 млн руб.

В общей сложности кинотеатры собрали за уикенд 1,4 млрд руб.

«Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко ранее стал самым кассовым фильмом в российском прокате. Кассовые сборы предыдущего рекордсмена — первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона — составили 3 516 796 661 руб.

Подробнее о сборах фильма — в публикации «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Леонид Уварчев

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