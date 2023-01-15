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Коммерсантъ FM
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Губернатор Ровенской области Украины сообщил о минировании границы с Белоруссией

Пограничный периметр Ровенской области и Белоруссии заминирован, сообщил глава региона Виталий Коваль. Он добавил, что в регионе также активно строятся инженерные и фортификационные сооружения для его обороны.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован. К тому же север Ровенской области — это сплошные леса и болота. Только безумец осмелится полезть в этот, как мы называем, Полесский котел»,— написал Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

11 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание во Львове по ситуации на северо-западе страны и обсудил обстановку на границе с Белоруссией. Ему доложили о состоянии и укреплении защитных сооружений на границе.

12 января в Белоруссию прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками России и заместителем командующего Объединенной группировкой войск спецоперации на Украине Олегом Салюковым. В тот же день Виталий Коваль сообщил о начале строительства оборонительных сооружений в Ровенской области.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки. В Кремле говорили, что Россия не будет принуждать Белоруссию к участию в конфликте с Украиной. В США также утверждали, что не видят признаков подготовки к боевым действиям против Украины с территории Белоруссии.

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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