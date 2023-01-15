СМИ: 45 человек на борту разбившегося в Непале самолета АTR 72 погибли

Как минимум 45 человек на борту самолета АTR 72, который потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале, погибли, сообщает телеканал News18 со ссылкой на местные власти. На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Среди 68 пассажиров были четверо россиян.

«Официальные лица подтвердили, что с места крушения было извлечено 45 тел»,— передает индийский телеканал. По данным News18, на борту находились два младенца.

В эфире телеканала транслируется баннер с надписью о том, что все пассажиры и члены экипажа погибли. На сайте News18 такой информации нет. Со ссылкой на местные власти ресурс сообщает, что вероятность найти выживших «крайне мала».

Уточняется, что, помимо граждан Непала, среди пассажиров было 10 иностранцев, в том числе 4 россиянина, 5 индийцев и один ирландец.

Посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил, что все четверо находившихся на борту лайнера россиян погибли. Официальной информации о количестве погибших гражданах других государств пока нет.

Андрей Сапожников