Главные новости недели в Нижегородской области к 15 января

Инвесторы из Бразилии могут вложить $1 млрд в создание комплекса по переработке молока и производству из него лактоферрина в Нижегородской области. Власти не разглашают название компании, так как соглашение пока не подписано, но предварительно подбирают земельные участки. Эксперты считают, что проект, если он состоится, будет ориентирован на экспортные поставки.

Правительство предполагает снести квартал «Красный просвещенец» в центре Нижнего Новгорода. На освободившемся участке могут построить высотки до 14 этажей с подземными парковками. Проект планировалось начать еще в 2022 году, но часть жителей квартала выступила против сноса домов 1920-х годов постройки. Вопрос обсудят на общем собрании собственников в конце января.

Дом-памятник купца Котельникова на улице Ильинской горел 12 января. Здание находилось на реконструкции, на момент прибытия пожарных в помещениях не было рабочих и никто не пострадал. Подрядчик – областное госпредприятие ДиРОН – по контракту должен завершить ремонт в сентябре этого года.

«Школа 800» в Нижнем Новгороде объявила правила и даты приема учеников для корпуса в Верхних Печерах. Набор стартует 16 января. Зачислять в классы с углубленным изучением предметов будут по конкурсу.

Аномальные морозы пришли в Нижегородскую область на этой неделе. В некоторых районах температура воздуха снизилась до -40°С. Из-за холодов несколько дней не работала канатная дорога Нижний Новгород – Бор. К концу недели заметно потеплело – в Нижнем Новгороде -6°С.

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