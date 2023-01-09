Морозы до -40°С придут в Нижегородскую область 10 января

Сильный мороз до -40°С ожидается в отдельных районах Нижегородской области ночью и утром 10 января, предупредили в региональном управлении МЧС. В ведомстве просят жителей не использовать неисправные приборы для обогрева помещений, чтобы избежать пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Морозы пришли в Нижегородскую область 6 января: за сутки температура резко опустилась с -9°С до -26°С. Минобразования региона рекомендовало родителям не направлять учиться школьников с первого по девятый класс в такую погоду или сопровождать детей.

Потепление ожидается к концу недели – к 12 января Гидрометцентр прогнозирует до -8°С в Нижнем Новгороде.

Анастасия Еремина