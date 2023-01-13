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Коммерсантъ FM
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В России разработают вакцину от «кракена»

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку новой вакцины против COVID-19, которая обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса, в том числе субварианта штамма COVID-19 омикрон XBB.1.5 («кракен»). Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбруг.

Александр Гинцбург

Александр Гинцбург

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Гинцбург

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро»,— сказал господин Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

Вчера,12 января, Роспотребнадзор зафиксировал первый в России случай заражения «кракеном». По словам главы ведомства Анны Поповой, иммунной защиты после перенесенного коронавируса может не хватить при новом субварианте омикрон-штамма. Она также отметила, что «кракен» может привести к непростому течению болезни с длительными проявлениями. Вводить ограничения связи с обнаружением «кракена» Роспотребнадзор не планирует.

Подробнее о новом омикрон-штамме — в материале «Ъ» «Не впускайте "кракена"».

Милена Костерева

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