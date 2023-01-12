Попова: иммунитета после COVID-19 и вакцинации может не хватить при «кракене»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунной защиты после перенесенного коронавируса может не хватить при новом субварианте омикрон-штамма «кракен» (XBB.1.5). Первый случай заболевания этим штаммом выявили в Пензенской области. Заболевшая женщина уже выздоровела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Скорость распространения нового штамма выше, чем у всех предыдущих штаммов из-за «удачной для самого вируса мутации», поясняли в Роспотребнадзоре. «Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить»,— заявила глава ведомства Анна Попова в эфире «Россия—24».

По словам Анны Поповой, как и другие омикрон-штаммы, «кракен» может привести к «непростому» течению болезни с «длительными проявлениями». При этом новых штамм не является более распространенным в мире или более тяжелым или смертельным. Внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов говорил, что новый штамм с большой долей вероятности может стать доминирующим.

Подробнее о новом штамме — в материале «В Пензу выпустили "кракена"».

Анастасия Ларина