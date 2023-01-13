СМИ: Турция отменила визит спикера парламента Швеции

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп отменил визит в страну своего шведского коллеги Андреаса Норлена, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал ТРТ. Эту информацию также подтвердил источник «РИА Новости». Отмену визита связывают с прошедшей в Стокгольме акции в поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции.

Господин Норлен должен был прибыть в Анкару с визитом 17 января. «После террористического акта PПK/YPG в Стокгольме, направленного против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции, официальный визит спикера шведского парламента Андреаса Норлена в Турцию 17 января был отменен спикером парламента Мустафой Шентопом»,— сказал собеседник «РИА Новости».

На акцию в поддержку РПК в Стокгольме 11 января пришли несколько сотен человек. Участники акции демонстрировали символику РПК. Кроме того, по словам турецкой стороны, были совершены «оскорбительные действия» в отношении куклы, изображающей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Его официальный представитель Ибрагим Калын осудил эту акцию и призвал Швецию принять меры для недопущения подобных мероприятий. Он написал в Twitter, что продвижение процесса принятия Швеции в НАТО «невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций».

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе о выдаче нескольких подозреваемых в терроризме. В декабре турецкие власти жаловались, что их условия не выполняют. Финские власти ожидают вступления в альянс к июлю 2023 года. Они допустили ратификацию законопроекта о принятии в НАТО без согласия Турции.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Двадцать восемь двоих жмут».

Лаура Кеффер