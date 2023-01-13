Хинштейн: РКН не просил вырезать сцены из «Секса в большом городе» и «Эйфории» из-за ЛГБТ-пропаганды

За месяц с подписания закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Роскомнадзор передал онлайн-кинотеатрам претензии к семи фильмам, где усматриваются признаки нарушений закона, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. О каких фильмах речь, он не уточнил. Он утверждает, что у ведомства не было претензий к сериалам «Эйфория» и «Секс в большом городе», из которых ранее вырезали несколько сцен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Хинштейн прокомментировал публикацию Telegram-канала «Осторожно новости», который сообщил, что «Амедиатека» вырезала из американского сериала «Эйфория» около двух часов хронометража, содержавших сцены с ЛГБТ-персонажами и наркотиками. По данным канала, «Амедиатека» и «Кинопоиск» также удалили упоминания представителей ЛГБТ из сериала «Секс в большом городе». Александр Хинштейн уверяет, что у Роскомнадзора не было претензий к этим двум сериалам.

«Дело в том, что никто не требовал от указанных онлайн-кинотеатров цензурировать сцены из "Секса в большом городе" и 2-го сезона "Эйфории": это абсолютная инициатива самих "Амедиатеки" и "Кинопоиска". Более того, у Роскомнадзора нет никаких претензий к этим фрагментам и закон не обязывает менять, например, слово "гей" на "мальчик"... Зачем "Амедиатека" и "Кинопоиск" занялись таким "обрезанием"? Возможно, это была излишняя перестраховка по принципу "Заставь дурака Богу молиться". А может, и некий провокативный "хэппенинг". Не знаю»,— написал он в Telegram.

По словам депутата, закон запрещает не само упоминание ЛГБТ, а его пропаганду. Он уточнил, что на начальном этапе — как минимум в первом квартале 2023 года — действует «профилактический период». Это означает, что Роскомнадзор не привлекает никого к ответственности, а направляет «конкретные, обоснованные претензии по конкретным фрагментам или произведениям».

5 декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Ранее запрет действовал на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, потом закон решили распространить на лиц любого возраста. Были введены штрафы: для физических лиц — до 800 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб. На этой неделе в отношении издательства Popcorn Books возбуждено дело о пропаганде ЛГБТ после запроса Александра Хинштейна.

Подробнее о законе читайте в материале «Ъ» «Основной закон попал в переплет».

Лаура Кеффер