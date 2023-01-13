WSJ: МАГАТЭ хочет разместить инспекторов на всех АЭС Украины

В ходе визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Украину планируется разместить инспекторов агентства на всех атомных электростанциях (АЭС) страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, двое или трое наблюдателей МАГАТЭ будут присутствовать на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской АЭС и в зоне Чернобыльской АЭС. Визит главы агентства состоится на следующей неделе.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В декабре господин Гросси говорил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он также намерен 5760617 снова встретиться с президентом РФ после поездки на Украину.

О ходе российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер