Politico: Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине

Власти Франции усиливают давление на Германию, чтобы та согласилась отправить танки Leopard Украине в преддверии франко-германского саммита 22 января, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, также давление на ФРГ оказывает Польша, которая «хочет сформировать широкую коалицию западных партнеров для совместной передачи Leopard Украине».

Эти танки есть в наличии у многих стран — в частности, у Испании, Польши, Греции, Дании и Финляндии. Но их производит мюнхенская оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann, поэтому для их поставок Украине необходимо разрешение на реэкспорт от страны-производителя, в связи с чем «международное давление сейчас сосредоточено на Берлине», уточняет издание. «Украинцам очень нужны Leopard, потому что их много в Европе»,— сказал Politico неназванный французский чиновник, знакомый с обсуждением вопроса.

По данным издания, Киев также просил Париж об отправке танков Leclerc, и сейчас этот запрос изучается. Однако эти танки уже сняты с производства, из-за чего могут возникнуть проблемы с техобслуживанием и запчастями. Несмотря на это, по словам источника Politico, Франция будет готова передать свои танки Leclerc союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько своих танков Leopard, чтобы «восполнить пробелы».

Польша отказалась от отправки Украине Leopard 2 в одностороннем порядке. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий уточнил, что для этого нужна поддержка «более широкой коалиции». Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил поставок Украине танков Leopard в будущем. По данным Der Spiegel, Берлин передаст Киеву 40 боевых машин пехоты из запасов своей армии.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Лаура Кеффер