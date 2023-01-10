Синоптики предупредили о приближающейся метели в Москве

В Москве во вторник, 10 января, порывы ветра будут достигать 15 м/с. В среду, 11 января, ожидают метель с такими же порывами ветра до 15 м/с. В четверг, 12 января, будет уже преимущественно без осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальные морозы охватили большинство регионов России. Например, в Воронежской области объявили штормовое предупреждение. В Алтайском крае с 10 по 12 января минимальная температура ночью будет достигать –33°C , а местами и –39°C . В Томской области ночью в период с 10 по 12 января столбик уличного термометра может опускаться до отметки –40°C и ниже. В Оренбуржье и Татарстане также ожидают аномальное похолодание ниже –40 °C.