В Оренбуржье ожидают аномальное похолодание до –44 °C

Сильный мороз до –44 °C ожидается ночью и утром завтра, 10 января, в отдельных северных и восточных районах Оренбургской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на филиал Приволжского УГМС.

Кроме того, ночью и утром в среду в указанных районах региона столбик термометра опустится до –40…–42 °C. В связи с этим в Оренбуржье объявлено штормовое предупреждение.

Также из-за сильного мороза — до –40 °C и ниже — ночью и утром 10 января оранжевый уровень опасности объявлен в Ульяновской и Самарской областях.

По информации Приволжского УГМС, такая погода связана с приходом на европейскую территорию России мощного антициклона, сформировавшегося над Северным полюсом. Он «спровоцировал вторжение арктических воздушных масс и аномальный холод», отмечают синоптики.

Накануне минобр Оренбуржья сообщил о том, что школы области будут работать в этот период в штатном режиме и при любой температуре. При этом чиновники рекомендовали родителям оставлять детей дома и не вести в школу при температуре –25 °С и ниже (для учащихся 1–4 классов), –28 °С и ниже — для учащихся 1–8 классов и –30 °С и ниже — для учащихся 1–11 классов. Аналогичные рекомендации среди учебных заведений и родителей учащихся были распространены в Ульяновской и Самарской областях.

Георгий Портнов, Самара