Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье ожидают аномальное похолодание до –44 °C

Сильный мороз до –44 °C ожидается ночью и утром завтра, 10 января, в отдельных северных и восточных районах Оренбургской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на филиал Приволжского УГМС.

Кроме того, ночью и утром в среду в указанных районах региона столбик термометра опустится до –40…–42 °C. В связи с этим в Оренбуржье объявлено штормовое предупреждение.

Также из-за сильного мороза — до –40 °C и ниже — ночью и утром 10 января оранжевый уровень опасности объявлен в Ульяновской и Самарской областях.

По информации Приволжского УГМС, такая погода связана с приходом на европейскую территорию России мощного антициклона, сформировавшегося над Северным полюсом. Он «спровоцировал вторжение арктических воздушных масс и аномальный холод», отмечают синоптики.

Накануне минобр Оренбуржья сообщил о том, что школы области будут работать в этот период в штатном режиме и при любой температуре. При этом чиновники рекомендовали родителям оставлять детей дома и не вести в школу при температуре –25 °С и ниже (для учащихся 1–4 классов), –28 °С и ниже — для учащихся 1–8 классов и –30 °С и ниже — для учащихся 1–11 классов. Аналогичные рекомендации среди учебных заведений и родителей учащихся были распространены в Ульяновской и Самарской областях.

Георгий Портнов, Самара

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...