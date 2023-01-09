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Коммерсантъ FM
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В Татарстане ночью температура опустится до –41 °C

Мороз до –41 °C в ночь с 9 на 10 января прогнозирует в Татарстане научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. О приходе аномально холодной погоды в регион, а также на территорию всего Приволжского федерального округа он заявил «Интерфаксу».

«В Приволжском федеральном округе аномальная холодная погода. В Татарстане температура в ближайшую ночь будет достигать минус 41 градуса. В Оренбургской области до минус 42 градусов. На остальной территории от минус 40 до минус 33. Очень холодная погода»,— сказал господин Вильфанд.

Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение на 9 и 10 января из-за похолодания на территории республики местами до –41 °C. В среднем ночью и с утра температура воздуха составит –31…–36 °C. Днем в эти дни она поднимется не выше –25…–30 °C.

В связи с морозами в Татарстане продлили на два дня зимние школьные каникулы за счет весенних.

Полина Петрова, Казань

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