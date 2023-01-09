В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильных морозов

Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил в области штормовое предупреждение из-за «аномально холодной погоды». Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

По данным синоптиков, как минимум до 11 января в Воронежской области среднесуточная температура будет на 9-14° ниже «климатической нормы» — вплоть до -20°. Спасатели, в свою очередь, оценивают ситуацию как «оранжевый уровень погодной опасности».

В МЧС также предупредили о риске роста числа пожаров из-за «аномальных морозов»: «В основном их причинами в такой период становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. А сопутствующими факторами тяжелых последствий пожаров являются невнимательность и потеря бдительности».

Сергей Калашников

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