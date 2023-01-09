Синоптики спрогнозировали похолодание в регионах Западной Сибири

Температура воздуха резко снижается в регионах Западной Сибири. Синоптики объясняют это смещением антициклона. О наступлении морозов предупредили сибиряков гидрометеорологи и спасатели. Похолодание сменит теплую, почти оттепельную погоду, установившуюся в ряде регионов.

Так, в Красноярске 9 января была зафиксирована температура плюс четыре градуса, что стало рекордом за все время наблюдений. Но, по данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, уже на следующий день температура воздуха в центральных и южных районах снизится как минимум на 10 градусов.

В Алтайском крае, согласно предупреждению главного управления МЧС по региону с 10 по 12 января минимальная температура ночью будет достигать минус 33 градусов, а местами – минус 39. Непогода обрушилась на регион уже 9 января. Из-за сильного бокового ветра и гололедицы на всех трассах регионального и местного значения на несколько часов отменили движение автобусов. В результате, по данным пресс-службы краевого правительства, около 1,6 тыс. школьников в этот день не попали в школы, и для них занятия провели дистанционно.

В Томской области, как сообщили в «Западно-Сибирском УГМС», ночью в период с 10 по 12 января столбик уличного термометра может опускаться до отметки минус 40 градусов и ниже. И. о. мэра Томска Михаил Ратнер дал поручение перед резким похолоданием максимально убрать снег с городских дорог и тротуаров.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально холодная погода установилась в Омской области до 13 января. Среднесуточной температура воздуха там будет ниже климатической нормы как минимум на 10 градусов.

В Новосибирске в течение дня 9 января температура упала примерно на 15 градусов. В Новосибирской области в ближайшие ночи также местами ожидается до минус 40.

Валерий Лавский, Новосибирск