Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптики спрогнозировали похолодание в регионах Западной Сибири

Температура воздуха резко снижается в регионах Западной Сибири. Синоптики объясняют это смещением антициклона. О наступлении морозов предупредили сибиряков гидрометеорологи и спасатели. Похолодание сменит теплую, почти оттепельную погоду, установившуюся в ряде регионов.

Так, в Красноярске 9 января была зафиксирована температура плюс четыре градуса, что стало рекордом за все время наблюдений. Но, по данным главного управления МЧС по Красноярскому краю, уже на следующий день температура воздуха в центральных и южных районах снизится как минимум на 10 градусов.

В Алтайском крае, согласно предупреждению главного управления МЧС по региону с 10 по 12 января минимальная температура ночью будет достигать минус 33 градусов, а местами – минус 39. Непогода обрушилась на регион уже 9 января. Из-за сильного бокового ветра и гололедицы на всех трассах регионального и местного значения на несколько часов отменили движение автобусов. В результате, по данным пресс-службы краевого правительства, около 1,6 тыс. школьников в этот день не попали в школы, и для них занятия провели дистанционно.

В Томской области, как сообщили в «Западно-Сибирском УГМС», ночью в период с 10 по 12 января столбик уличного термометра может опускаться до отметки минус 40 градусов и ниже. И. о. мэра Томска Михаил Ратнер дал поручение перед резким похолоданием максимально убрать снег с городских дорог и тротуаров.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально холодная погода установилась в Омской области до 13 января. Среднесуточной температура воздуха там будет ниже климатической нормы как минимум на 10 градусов.

В Новосибирске в течение дня 9 января температура упала примерно на 15 градусов. В Новосибирской области в ближайшие ночи также местами ожидается до минус 40.

Валерий Лавский, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...