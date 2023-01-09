Косачев назвал беспорядки в Бразилии путчем в никуда

Выборы президента Бразилии были признаны мировым сообществом, и беспорядки в стране являются «путчем в никуда», считает вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. Он пожелал Бразилии восстановления правопорядка, а избранному президенту Луису Инасиу Луле да Силве — «уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Странный и бессмысленный "путч в никуда" в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь»,— написал господин Косачев в Telegram.

Константин Косачев входил в состав российской делегации, принимавшей участие в инаугурации избранного президента Бразилии 1 января. Возглавлявшая делегацию спикер Совета федерации Валентина Матвиенко передала господину да Силве послание от президента России Владимира Путина.

Вчера, 8 января, сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару организовали протесты в городе Бразилия. Они выразили несогласие с итогами президентских выборов и штурмом взяли здания госвласти. Было задержано от 200 до 400 человек. По решению суда отстранили губернатора столицы Бразилии.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Президенту Бразилии объявили штурмовое предупреждение».

Лаура Кеффер