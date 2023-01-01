Матвиенко сообщила о заинтересованности нового президента Бразилии в перезапуске отношений с Россией

Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что передала послание президента России Владимира Путина избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. По ее словам, лидер Бразилии выразил готовность «перезапустить» сотрудничество с Россией. Госпожа Матвиенко посетила Бразилию для участия в инаугурации нового президента.

«Вновь избранный президент подтвердил готовность и заинтересованность как бы перезапустить российско-бразильские отношения с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в научной сфере, в технической сфере, в сфере природоохранной и в самых разных иных»,— сказала Валентина Матвиенко, ее слова приводит «РИА Новости». Она добавила, что Россия ждет визита Лулы да Силвы в Москву.

Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом накануне, 31 декабря. В состав российской делегации также вошли зампред Совета федерации Константин Косачев и руководитель аппарата Совфеда Геннадий Голов.

Президентские выборы в Бразилии прошли в октябре 2022 года. Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу, набрав 50,9% голосов. Прежде он уже занимал этот пост в 2003–2010 годах. Он вступил в должность с 1 января 2023 года.

О новом президенте Бразилии — в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Лусине Баласян