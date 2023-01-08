Ant Group отказалась от идеи проведения IPO

Финансовое подразделение Alibaba, Ant Group, не намерено проводить первичное размещение акций. Об этом агентству Reuters сообщил представитель компании. «Ant Group сосредоточилась на исправлении и оптимизации своего бизнеса и не планирует проводить IPO»,— говорится в заявлении компании.

Накануне стало известно, что Джек Ма больше не контролирует Ant Group, основателем которой он является. По данным Reuters, его доля в компании, некогда составлявшая более 50% акционерного капитала, в итоге сократилась до 6,2%.

Как отмечает агентство, после смены контролирующего лица компании Китая обязаны выждать три года, прежде чем разместить свои акции на одной из бирж страны. Для размещения акций на бирже Шанхая требуется выждать два года, а для проведения IPO в Гонконге — хотя бы год.

Напомним, что именно с отмены IPO Ant начались проблемы Alibaba и ее основателя Джека Ма. Кроме того, после этого власти Китая значительно усилили давление на весь технологический сектор страны.

В ноябре 2020 года Ant Group готовилась к первичному размещению акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Однако за пару дней до начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. По данным западных СМИ, за этим решением стоял председатель КНР Си Цзиньпин, которому не понравилось, что Джек Ма неоднократно критиковал китайские власти. А в апреле 2021 года регулятор взыскал рекордный штраф с Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства и распорядился провести масштабную реструктуризацию Ant Group.

Кирилл Сарханянц