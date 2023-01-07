Громкие судебные процессы на Кубани — 2022

В Краснодарском крае суды в 2022 году рассматривали большое количество резонансных дел. Среди них — приговор экс-главе «Открытой России» Андрею Пивоварову, тяжбы миллиардера Олега Дерипаска и дело судьи Юрия Захарчевского, сбившего насмерть велосипедиста. О самых громких судебных процессах — в материале «Ъ-Кубань».

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Андрей Пивоваров

Дело против бывшего главы «Открытой России» (организация признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности) возбудили в мае 2021 года, через два дня его доставили в Краснодар. Поводом стал сделанный в августе 2020 года репост сообщения об успехах проекта «Объединенные демократы», помогавшего независимым кандидатам на муниципальных выборах в Москве (к концу следствия число инкриминируемых оппозиционеру постов выросло до 34).

15 июля 2022 года Ленинский райсуд Краснодара присудил Андрею Пивоварову четыре года общего режима, а также запретил публиковаться в интернете и заниматься общественной деятельностью в течение восьми лет.

22 ноября Апелляционная инстанция Краснодарского крайсуда оставила без изменения приговор бывшему Андрею Пивоварову. В своем последнем слове осужденный заявил, что считает себя невиновным, а дело — политически ангажированным.

Михаил Беньяш

В ноябре стало известно, что административное дело о дискредитации вооруженных сил РФ, возбужденное в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша (внесен в список иноагентов), направят в Ленинский районный суд города.

Основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ стали публикации в Telegram-канале «Михаил Беньяш. Адвокат — иностранный агент». Внимание правоохранителей привлекли посты с использованием словосочетания «нет войне». По мнению гособвинителя, они направлены на воспрепятствование использования вооруженных сил РФ для защиты интересов России.

В канале опубликованы около 20 записей, содержащих это сочетание.

«Я не занимаюсь политической деятельностью, не призываю препятствовать деятельности ВС РФ, не дискредитирую российских военных. Я выражаю собственное мнение по поводу происходящего, это право закреплено Конституцией РФ»,— сообщил изданию Михаил Беньяш.

В октябре Министерство юстиции РФ внесло краснодарского адвоката в список иноагентов. Правозащитник занимается адвокатской деятельностью с 2006 года и специализируется на защите гражданских активистов.

Олег Дерипаска

В мае бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск к бывшему владельцу «Тинькофф-банка» Олегу Тинькову. Миллиардер требовал взыскать 2 млрд руб. за оскорбления в соцсетях.

Помимо господина Тинькова ответчиком по делу выступила корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена). Однако к компании Meta финансовых требований не было заявлено. Истец лишь просил владельца соцсети удалить порочащую предпринимателя информацию.

В апреле 2022 года Олег Тиньков, отвечая на комментарий пользователя, сравнившего его с оппонентом, заявил, что «Олег Дерипаска — олигарх и вор».

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31 августа Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по итогу заседания принял решение передать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Олега Дерипаски к Олегу Тинькову в Арбитражный суд Московской области.

В декабре Олег Дерипаска также подал иск в АС Краснодарского края с требованием признать незаконным решение департамента имущественных отношений региона, который ранее отказал ему в предоставлении в аренду земельных участков общей площадью 28,56 га.

Речь идет о четырех земельных участках, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Участки расположены в Усть-Лабинском районе, господин Дерипаска планировал арендовать их на 49 лет.

Кирилл Мавриди

Бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Кубани, вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди обвинили в совершении пяти преступлений по п. «в» ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взяток в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и значительном размерах).

В декабре уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара.

Следователи считают, что чиновник получал от руководителей коммерческих организаций, осуществлявших деятельность в рамках государственных и муниципальных контрактов, взятки в суммах от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (общая сумма более 1,6 млн руб.) за покровительство и попустительство по службе их коммерческой деятельности.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 60-кратной суммы взятки. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Елена Хахалева

В мае СК РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой. Разрешение о возбуждении уголовного дела вынесла Высшая квалификационная коллегия судей России по п. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, до четырех лет) УК РФ. Экс-судья подала жалобу на это решение, но позднее отказалась от нее.

Статуса судьи Елену Хахалеву лишили летом 2020 года. В результате проверки выяснилось, что в 2019 году она совершала командировки, которые не оформила должным образом. Отсутствие судьи расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад. За время отсутствия Елена Хахалева получила 1,2 млн руб.

За разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении экс-судьи в Верховный суд РФ обратился председатель СК РФ Александр Бастрыкин в декабре 2021 года. В то же время подозреваемая выехала в Армению и не вернулась. В России у нее осталось имущество общей стоимостью 300 млн руб.

В 2017 году Елена Хахалева отпраздновала свадьбу дочери на $2 млн в Galich-Hall в Краснодаре. Прокуратура организовала проверку этих данных после обращения Общероссийского народного фронта. Однако позже выяснилось, что у прокуратуры и МВД нет полномочий на проверку трат судьи на свадьбу дочери, так как судьи наделены неприкосновенностью.

Юрий Захарчевский

Расследование уголовного дела против бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского (п. «б» ч. 4 ст. 264, ст. 125 УК РФ) завершилось в декабре.

Следствие установило, что в апреле 2020 года подозреваемый за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser сбил 28-летнего краснодарца Данила Юханова, двигавшегося на велосипеде. Виновник скрылся с места аварии, не оказав пострадавшему помощь.

Через месяц пострадавший скончался в больнице от полученных травм. Позднее Юрий Захарчевский заявил, что страдает психологическим расстройством, но соответствующая экспертиза не подтвердила эти данные. В отношении Юрия Захарчевского избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, на его имущество наложен арест.

Подозреваемый несколько раз хотел снять с себя вину разными способами: пытался представить виновником ДТП погибшего, рассуждал о вине врачей и слабости организма жертвы ДТП, настаивал, что не помнит, как все произошло, что в момент наезда на человека у него помутился рассудок. В ходе следствия эти версии были опровергнуты.

Во время следствия подозреваемый по решению суда передал автомобиль, на котором сбил велосипедиста, бывшей жене, которая якобы подала иск о взыскании с судьи 900 тыс. руб. долга.

Братья Магомедовы

В мае Генпрокуратура подала иск к братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым на сумму $ 750 млн, которые они выручили от продажи акций Новороссийского морского торгового порта. Ведомство считает, что братья скрывали полученные доходы.

Братья обвиняются в совершении махинаций и растрат при реализации госпроектов. С 2002 по 2009 годы Магомед Магомедов был членом Совета федерации и продолжал заниматься бизнесом.

В 2011 году кипрский офшор «Омирико Лимитед», конечным бенефициаром которого являлся Зиявудин Магомедов, продал «Новопорт Холдинг Лимитед», владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Сумма сделки составила $ 2,1 млрд. После этого вместе с «Транснефтью» братья Магомедовы приобрели на «Омирико Лимитед» контрольный пакет акций НМТП.

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В прокуратуре считают, что через семь лет братья «приняли меры по реализации приобретенных ранее активов и выводу денежных средств с целью уклонения от возмещения причиненного ущерба». В 2018 году пакет акций «Омирико Лимитед» был продан за $ 750 млн. «Транснефти», которая стала основным владельцем НМТП. Вырученные деньги компания «Порт-Петровск лимитед», контролируемая Магомедовыми, разместила на счете банка. В сентябре 2018 года Тверской районный суд арестовал средства для возмещения ущерба по уголовному делу об организации организованного преступного сообщества.

Совладелец ГК «Сумма» Зиявудин Магомедова и его старший брат Магомед Магомедов обвиняются в создании организованного преступного сообщества для растрат и хищений более 11 млрд руб. при реализации крупных проектов.

Чайные церемонии

В этом году по искам Генпрокуратуры РФ из пользования сельхозпредприятий в пользу государства вернули более 3,5 тыс. га земельных участков у предприятий в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах Сочи. У АО «Адлерский чай» и АО «Шапсугский чай» были изъяты по 1,5 тыс. га, у «Мацестинского чая» — 538 га.

Аннулирования прав землепользователей по иску Генпрокуратуры основаны на том, что частные акционерные общества (бывшие чайные совхозы) не имели экономических возможностей для использования всех участков и создавали видимость хозяйственной деятельности. Часть участков пользователи земель переуступили сторонним организациям, следовательно, как доказал в суде надзорный орган, заключенные государством договоры аренды угодий следует считать ничтожными сделками.

Для решения вопроса инициативная группа руководителей сельхозпредприятий чайной отрасли и индивидуальных предпринимателей Сочи в ноябре обратилась за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

В декабре Лазаревский районный суд Сочи также рассмотрел исковое заявление Генпрокуратуры РФ, которая требует вернуть государству 106 участков площадью 610 га. Ведомство просит признать ничтожным договор аренды сельхозугодий, заключенный между мэрией курорта и ЗАО «Дагомысчай», а также договоры с субарендаторами.

При проверке ведомство выявило факты незаконного распоряжения участками, поскольку чайный лист производится только на 128 га, а остальная территория заброшена или используется под незаконное возведение жилых домов, гаражей и хозпостроек. В связи с этим ведомство просит передать участки в распоряжение Росимущества с регистрацией права собственности на сельхозугодия РФ.

Иск Минобороны

В ноябре Арбитражный суд Краснодарского края по иску ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России признал ничтожными договоры аренды семи земельных участков общей площадью более 5 га в аэродромно-технической зоне в Анапе.

Спорные участки в зоне аэродрома относятся к категории земель транспорта, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Они являются федеральной собственностью и изначально находились у истца на праве постоянного (бессрочного) пользования. Однако в 2018 году филиал госкорпорации по ОрВД «Аэронавигация Юга» подал к ФГКУ «Северо-Кавказское ТУИО» Минобороны иск о признании его прав на земли отсутствующими и выиграл дело в первой и апелляционной инстанциях. После вступления данного решения в силу Росимущество передало участки в аренду госкорпорации по ОрВД. Однако впоследствии структуре Минобороны удалось отменить судебный акт в кассации, восстановив свои права на участки, что и стало поводом для обращения в суд с иском о признании договоров аренды недействительными.

Арбитражный суд отметил, что эти договоры аренды являются ничтожными сделками, которые «не имеют юридической силы и не могут порождать каких-либо правовых последствий, а также непосредственно нарушают права и законные интересы как Минобороны России, так и истца».

Религиозная группа

В мае Прикубанский суд Краснодара вынес приговор восьмерым участникам религиозной организации за хищение 420 млн руб. у дольщиков при строительстве домов в ЖК «Сорока», ЖСК «Южная равнина» и ЖСК «Меридиан».

Преступники являлись членами религиозной организации «Исход», переименованной в «Церковь христианской миссии».

С 2014 по 2019 годы сообщники заключали с гражданами договоры на строительство домов. На основании этих соглашений на счета фигурантов поступали деньги дольщиков.

Условное наказание на срок от полутора до пяти лет получили четыре участника преступной группы. Еще четверым суд назначил по пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Краснодарский краевой суд

КТК

В апреле Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) 5,3 млрд руб. за вред, который компания причинила Черному морю в результате разлива нефти.

Жалобу КТК на это решение 23 июня отклонил 15-й арбитражный апелляционный суд. КТК выплатил назначенный штраф, однако заявил, что «в дальнейшем планирует отстаивать свою позицию по предмету арбитража в правовом поле».

Однако позже стало известно, что КТК не стал обжаловать решение о взыскании 5,3 млрд руб.

Фото разлива нефти со спутника

Фото: КТК

7 августа 2021 года с греческого танкера Minerva Symphony при погрузке с выносного причального устройства (ВПУ-1), принадлежащего консорциуму, произошел разлив нефти в море. По данным мониторинга со спутника, площадь нефтяного пятна составила более 85 кв. км, по данным КТК — 200 кв. м.

Убийство

В декабре Краснодарский краевой суд вынес приговор 40-летней жительнице Славянска-на-Кубани за убийство новорожденного ребенка и причинение смерти по неосторожности своей несовершеннолетней дочери.

23 сентября 2021 года в Славянске-на-Кубани 15-летняя дочь обвиняемой в домашних условиях родила девочку. Сразу после родов подозреваемая выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета. Ребенок умер от асфиксии и переохлаждения.

Женщина запретила своей дочери обращаться в медицинское учреждение за помощью после родов и не оказала ей медицинскую помощь. Из-за этого 27 сентября 2021 года дочь подсудимой умерла от сепсиса и кровотечения.

Суд приговорил женщину к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Битва под Полтавской

В сентябре администрация Красноармейского района подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием обязать регоператора закрыть полигон ТКО в станице Полтавской. Глава района Юрий Васин заявил, что к данному решению муниципалитет подтолкнули «многочисленные обращения граждан». По словам активистов, свалка угрожает рисовым полям, которые находятся в непосредственной близости.

Полигон расположен в одном километре от станицы Полтавской. Свалка была создана в 1992 году. На сегодняшний день сюда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов.

По факту публикаций в СМИ и обращений активистов прокуратурой Краснодарского края проводится проверка.

Однако в декабре Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Красноармейского района в удовлетворении иска.

«Прекращение деятельности данного полигона повлечет нарушение принципов рационального использования земельных ресурсов, а также поставит в зависимость строительство нового полигона. При этом территориальной схемой строительство новых объектов размещения отходов не предусмотрено»,— говорится в решении.

Тат Гаспарян