В Славянске-на-Кубани женщину приговорили к 12 годам за убийство дочки и внучки

Краснодарский краевой суд вынес приговор 40-летней жительнице Славянска-на-Кубани за убийство новорожденного ребенка и причинение смерти по неосторожности своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время расследования было установлено, что 23 сентября 2021 года в Славянске-на-Кубани 15-летняя дочь обвиняемой в домашних условиях родила девочку. Сразу после родов подозреваемая выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета. Ребенок умер от асфиксии и переохлаждения.

Женщина запретила своей дочери обратиться в медицинское учреждение за помощью после родов и не оказала ей медицинскую помощь. Из-за этого 27 сентября 2021 года дочь подсудимой умерла от сепсиса и кровотечения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Суд приговорил женщину к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Альбина Баразгова

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